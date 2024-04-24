الآن.. من هنا موعد إعلان أهلية الضمان المطور شوال 1445

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مايو 2024 م وشوال 1445 هـ، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن النتائج قبل أيام من صرف الدفعة، وذلك ليتسنى للمستفيدين معرفة النتائج.

موعد إعلان أهلية الضمان المطور شوال 1445

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بأنه سيتم إعلان نتائج أهلية الضمان المطور لشهر مايو 2024 -شوال 1445، يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 – 18 شوال 1445 هـ، لجميع المستفيدين، وبمجرد إعلان الأهلية يمكن الاستعلام عنها من خلال التالي:-

الذهاب إلي منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول في حسابك.

اختيار من الصفحة الرئيسية الطلبات.

بعد ذلك تقوم بالضغط علي زر الإجراءات.

يتم عرض لك نتائج الأهلية في صفحة أخري.

موعد صرف الضمان المطور مايو 2024

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه سيتم صرف دفعة شهر مايو 2024 يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 مـ، الموافق 22 شوال 1445 هـ، لحميع المستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الأهلية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1445

إن يكون المستفيد مواطن سعودي الجنسية ومقيم في المملكة.

يجب إن لا يقل عمر المستفيد عن 18 عامًا.

أن يكون مستقل السكن وليس مقيم في مراكز الإيواء.

يشترط إن لا يزيد الدخل الشهري له عن الحد المانع للضمان الاجتماعي.

يجب إن لا يكون لدية سجل تجاري أو عقارات تساعد علي الربح.

