انت الأن تتابع خبر السعودية تحذر من غرامة كبيرة عند قيادة المركبات بهذه الحالة .. احذر قد لا ينتبه لها السائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قام المرور السعودي بوضع مجموعة من العقوبات على الأشخاص المخالفين، والتي تتمثل في المخالفات المرورية حال قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو يوجد بها تلف جزئي أو كلي على حد سواء، وقد أكد المرور السعودي على أن الغرامة في تلك الحالة من الممكن أن تصل إلى الفين ريال سعودي، بهدف ردع كل من يتجرأ على مخالفة القوانين السعودية وخاصة ما يتعلق بحياة المواطنين والوافدين على أرض المملكة على حد سواء.

الأمن العام يضع غرامة على قيادة مركبة بلوحات غير واضحة 2000 ريال سعودي

قام الأمن السعودي بالكشف عن مجموعة من مجموعة من المخالفات الحديثة مع توضيح الغرامة الخاصة بهم، وأن تلك المخالفات قد تم البدء في رصدها بداية من اليوم الأحد، وقد حرص على توضيح تلك المخالفات حتى ينتبه الجميع داخل المملكة والتي تتمثل فيما يلي:

القيادة على أكتاف الطرقات أو على الأرصفة أو حتى المسارات الممنوع القيادة بها.

مخالفة قيادة مركبة بدون أرقام واضحة أو يوجد بها تلف كلي أو جزئي على حد سواء.

عدم استخدام الأنوار اللازمة والكافية عند القيادة في الليل أو حتى في الأجواء التي تتطلب استخدام الأنوار.

وقد تم التأكيد على أن تلك المخالفات سوف تتراوح قيمة الغرامة الخاصة بها ما بين ألف وحتى 2000 ريال سعودي، بالإضافة إلى رصد بعض المخالفات الأخرى والتي من بينها:

عدم التزام الشاحنات الكبيرة بالسير على يمين الطريق خاصة في الطريق متعدد المسارات وتتراوح الغرامة في تلك الحالة ما بين 3 وحتى 6 آلاف ريال سعودي.

مخالفة تنظيم السير على الطرقات سوف تتراوح الغرامة الخاصة بها ما بين 150 ريال وحتى 300 ريال سعودي.

وفي حالة وقوف المركبات في الأماكن الغير مخصصة لها سوف تتراوح الغرامة الخاصة بها 100 ريال وحتى 150 ريال سعودي.

في حالة تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد المركبات النقل سوف تصل الغرامة الخاصة بها 5 آلاف ريال سعودي ومن الممكن أن تتضاعف في حالة تكرار الأمر ولن تتجاوز 100 ألف ريال سعودي.

ما هي غرامة السير بمركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف كلي أو جزئي على حد سواء؟