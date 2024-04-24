نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمانة الشرقية تنفذ عددًا من المشاريع لتحسين المشهد الحضري بالخفجي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تنفذ أمانة المنطقة الشرقية حاليًا عددًا من المشاريع التنموية في محافظة الخفجي، وذلك استمرارًا لجهودها في تنمية وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة بالمنطقة وتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تضمنت أعمال السفلتة في عدد من شوارع حي الروضة، ويجري الآن العمل على سفلتة بعض الشوارع ضمن برنامج معالجة التشوهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، وتقوم حاليًا بأعمال السفلتة ببلوك (ب-ج) بحي الروضة، بطول ٢٠٠٠ متر وعرض ١٢ مترًا، وذلك ضمن جدول زمني لإنهاء الشوارع من السفلتة ضمن خطتها في سفلتة بعض شوارع الحي.

كما انتهت أعمال سفلتة جزء من الطريق الدولي السريع (الدمام/ الكويت) بطول ٢٧٠٠ متر طولي وعرض ٦ أمتار وإجمالي مسطح ١٦٢٠٠ متر مربع ضمن مشروع تشغيل وصيانة الطرق الرئيسية بنطاق بلدية محافظة الخفجي.

وتضمنت المشاريع كذلك إنشاء دوار بالصناعية يخدم تقاطع طريق الملك خالد مع شارع ابن كثير، وتجري إزالة الإسفلت القديم وإعادة السفلتة بشارع الأمير سلطان بطول كيلو وعرض 15 مترًا بمساحة 15000 ألف متر مربع ضمن برنامج صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية والتسمية.

وأكدت أمانة الشرقية أن هذه المشروعات تهدف إلى تطوير المحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين واستمرارها في تكثيف الأعمال في تحسين المحافظة وتحسين المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات البلدية والتشوهات البصرية عبر مركز بلاغات "940" للتعامل معها ومعالجتها