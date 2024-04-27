انت الأن تتابع خبر وزارة الصحة السعودية تعلن عن وظائف خالية للحاصلين على درجة البكالوريوس.. بادر بالتقديم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحرص المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الصحة إلى تشغيل الكوادر في الأماكن والمستشفيات والإدارات الخاصة بها من أجل عدم تواجد أي شخص في المملكة ليس لديه وظيفة، وكذلك توفير حياة معيشية مستقرة للجميع بغرض تحقيق رؤية المملكة 2030.

وظائف خالية في وزارة الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن البدء في استقبال طلبات التوظيف لحملة البكالوريوس في تخصصات طب الطوارئ وحوادث وإسعاف فئة أخصائي غير طبي، ونبهت الوزارة على من يجد فيه الشروط المعلنة أن يقوم بالتقديم على الوظائف.

أوضحت الوزارة أن من يرغب في التقديم للوظيفة يمكنه التقديم عليها من هنا، وذلك ابتداءا من يوم الأحد الموافق 1445/10/19 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1445/10/28، ولا يجب التأخير عن الموعد المحدد حتى لا يتم رفض الطلبات المقدمة.

شروط التقديم في وظائف وزارة الصحة السعودية

حددت وزارة الصحة السعودية عددا من الشروط الواجب توافرها من أجل القبول في وظائف الوزارة التي تم الإعلان عنها، وهي كالتالي:

شهادة التخرج مسجل بها النسبة المئوية والتقدير العام وتاريخ التخرج والمعدل التراكمي.

شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول لجميع الوظائف الصحية.

أي مواطن حاصل على مؤهل خارجي يجب عليه إرفاق شهادة معادلة لجنة المعادلات الخاصة بوزارة التعليم، وإرفاق السجل الأكاديمي ومفاتيح المعدل أيضا.

برنت تأميني تفصيلي ومشهد من صاحب العمل لكل خبرة حصل عليها المتقدم للوظيفة.

الاعتماد على تاريخ الالتحاق، وكذلك تاريخ الانقطاع الذي يتم تسجيله في البرنت التأميني أثناء تسجيل الخبرات.

ما هى الخدمات التي تقدمها وزارة الصحه؟

يمكن التواصل مع وزارة الصحة أو تطبيق صحتي في حالة الرغبة في الحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الوزارة، ومنها العلاج المعرفي السلوكي الخاص بالإقلاع عن التدخين، وكذلك العلاجات الدوائية، ومتابعة الالتزام بالإقلاع عن التدخين.

كم رقم وزارة الصحة المجاني؟

تقدم وزارة الصحة خدمة الرد الآلي على المواطنين على رقم 937، ويمكن لأي متصل أن يحصل على خدمات عديدة منها الاستشارات الطبية والنفسية والعقلية عن طريق أطباء متخصصين يعملون طوال اليوم، وكذلك يتم تقديم الكثير من النصائح الخاصة بحالات التسمم والأمراض المستوطنة، وأي مرض جديد.

هل الطوارئ مجانا في السعودية؟