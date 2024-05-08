أحمد جودة - القاهرة - الاستعلام عن صلاحية رخصة القيادة إلكترونيا عبر منصة أبشر

في عصر التكنولوجيا الحديثة أصبح من السهل على الأفراد الاستعلام عن صلاحية رخصة القيادة عبر الإنترنت حيث توفر منصة أبشر وزارة الداخلية السعودية وسيلة مريحة وآمنة للمواطنين والمقيمين للاطلاع على حالة رخص قيادتهم نستعرض في هذه المقدمة كيفية الاستفادة من هذه المنصة والخطوات اللازمة للقيام بالاستعلام بسهولة ويسر.

خطوات الاستعلام عن صلاحية رخصة القيادة



يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية للدخول إلى الموقع اضغط هنا

يتم بعد ذلك الانتقال إلى قسم ابشر أفراد.

ملء البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية وكتابة رقم الهاتف وكلمة المرور أو رقم الإقامة.

يتم بعد ذلك كتابة رمز التحقق المرئي.

اختيار خدماتي ثم اختار استعلام من القائمة.

اختيار خدمات المرور ومن ثم اختيار استعلام عن رخصة القيادة.

قم بإدخال رقم رخصة السير.

ثم يتم الضغط على أيقونة عرض.



شروط تجديد رخصة القيادة



هناك مجموعة من الشروط الهامة لتجديد الرخصة على منصة أبشر الإلكترونية فمن أهم هذه الشروط:



يجب أن يكون الشخص الراغب في تجديد الرخصة على الأقل 18 عامًا.

يجب دفع كافة المخالفات المرورية المعلقة.

يجب توفر صورة شخصية وبصمة خاصة عبر منصة أبشر.

يجب دفع جميع الرسوم المتعلقة بتجديد رخصة القيادة.

يجب أن لا تقل المدة المتبقية صلاحية الرخصة عن 180 يومًا قبل التجديد.

غرامة انتهاء صلاحية رخصة القيادة

تؤكد الإدارة العامة للمرور على أهمية تجديد رخصة القيادة في الموعد المحدد حيث يمكن للمواطنين تنفيذ هذه الخطوة بشكل إلكتروني في حال تجاوز الموعد المحدد لتجديد الرخصة يتم فرض غرامة مالية تقدر بمبلغ 100 ريال سعودي.