انت الأن تتابع خبر عاجل .. تحذير الدفاع المدني من أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض و4 مناطق أخرى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الجدير بالذكر أن مركز الأرصاد الوطني السعودي ينشر في التقارير الرسمية له توقعات شبه مؤكدة خاصة بحالة الطقس المتوقعة البلاد ودرجات الحرارة، ليتعرف من خلالها الجميع على حالة الطقس واحتمالية سقوط الأمطار ففي الفترة الأخيرة تغير مناخ المنطقة العربية بشكل كبير وملحوظ من جاف وحار إلى أمطار غزيرة تصل إلى السيول كما حدث في السعودية والإمارات بالأيام القادمة.

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم

نشر المركز الوطني للأرصاد في التقرير الرسمي له توقعات خاصة بحالة الطقس اليوم فمن المتوقع أن تهطل الأمطار الرعدية من متوسطة : غزيرة نتج عنها جريان السيول مع رياح نشطة و حبات البرد في بعض الأوقات، وهذه الأمطار تسقط على أجزاء متفرقة من كل من: مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، جنوب وغرب الرياض.

أما بالنسبة للرؤية الأفقية فتتأثر بعوالق ترابية على مناطق من: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك بالإضافة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جهتها من شمالية غربية : شمالية بسرعة تتراوح من 12 : 35 كم/ساعة وتصل لـ 45 كم/ساعة على المنطقة الشمالية، أما اتجاه مضيق باب المندب فتكون جهتها جنوبية غربية : جنوبية شرقية بسرعة تتراوح من 30 : 50 كم/ساعة.

يكون ارتفاع الموج من متر : متر ونصف بالجزء الشمالي أما الجزء الأوسط والجنوبي يتراوح من متر ونصف : متر وقد يصل إلى مترين فأعلى باتجاه (مضيق باب المندب).

حالة البحر يتراوح من خفيف : متوسط المتوسط بالجزء الشمالي وموج خفيف بالجزء الأوسط والجنوبي، ويكون مائج تقريبًا في اتجاه مضيق باب المندب.

أما حركة الرياح السطحية بالخليج العربي تتراوح من جنوبية شرقية : جنوبية غربية وفي المساء تكون من شمالية : شمالية شرقية بالجزء الجنوبي بسرعة من 10 : 30 كم/ساعة، ويرتفع الموج من نصف متر : متر.

تحذير من الدفاع المدني حول الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني العامة السعودية لضرورة أخذ الحيطة والبقاء في أماكن آمنة تمامًا وعدم التواجد في الأماكن التي توجد بها سيول أو المستنقعات المائية والأودية أيضًا لأنها خطر على الصحة، وشددت بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المعلن عنها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نتيجة استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق في المملكة بدايةً من

يوم السبت : يوم الثلاثاء القادم.

من المتوقع أن تتأثر مكة المكرمة بأمطار من متوسطة : غزيرة نتج عنها جريان السيول وسقوط حبات البرد ورياح سرعتها شديدة مصحوبة بالأتربة والغبار، ومن ضمن المناطق المتأثرة أيضًا: الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، الخرمة، رنية، تربة، المويه، الرياض لتشمل (وادي الدواسر والسليل)، وأمطار متوسطة على منطقة الرياض، عفيف، مرات، شقراء، الغاط، الزلفي، المجمعة، ثادق، الدوادمي، القويعية، الدرعية، حريملاء، ضرما، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، الأفلاج، وأمطار خفيفة ومتوسطة بـ وادي الدواسر والسليل.

متى يبدأ موسم الأمطار في السعودية؟

بداية موسم هطول الأمطار في المملكة السعودية المعروف على المستوى المحلي موسم (الوسم) في منتصف شهر أكتوبر من كل عام ويستمر 52 يوم فقط، ومع سقوط الأمطار تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بالتدريج وتختلف في فترة النهار والليل.

متى ينتهي موسم الأمطار في السعودية؟

وفقًا لتقرير دكتور (عبد الله المسند) نشر في المعتاد أن موسم الأمطار ينتهي في المملكة مع نهاية شهر مايو من كل عام، ولكن بخلاف المرتفعات الجنوبية الغربية فيكون النظام المناخي لها مختلف تمامًا.

كيف اشوف توقعات الامطار؟