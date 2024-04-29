انت الأن تتابع خبر عاجل... تعليق الدراسة غدًا الاثنين في هذه المدارس بالسعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت ادارة التعليم في محافظة جدة بيان يفيد بأن قد تم إجراء تغييرات بنظام التعليم بحيث يتم تطبيق التعليم عن طريق الإنترنت في كافة مدارس جدة وخليص ورابغ وهذا يشمل كافة الطلبة والطالبات والعاملين في المدارس والمكاتب التابعة لقطاع التعليم، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على التفاصيل.

تعليق الدراسة يوم الاثنين

أوضحت الهيئة المعنية بالتعليم في مدينة جدة استناداً إلى المعلومات المستلمة من الهيئة المختصة بالأحوال الجوية، ومن منطلق الاهتمام بأمان كافة الأشخاص، أنه تم اتخاذ قرار بأن يصبح التدريس "عن بعد"، من خلال المنصة التعليمية الإلكترونية "مدرستي" يوم الغد الاثنين في المدارس الموجودة في جدة وكذلك في رابغ وخليص، ويشمل هذا القرار جميع الطلاب والعاملين والعاملات في تلك المدارس ومراكز التعليم.

الترم الثالث كم اسبوع ١٤٤٥؟

13 أسبوعا دراسيا.

كم شهر الدراسة في السعودية؟

حوالي 180 يوما دراسيا.

كم عدد ايام الترم؟