نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فئات ممنوعة من التسجيل في حساب المواطن.. أصحاب الدخل المرتفع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هناك العديد من الفئات الممنوعة من التسجيل في حساب المواطن، ومنهم أصحاب الدخل المرتفع أبرزهم وكذلك عند وجود أصول ذات قيمة.

الفئات المعفاة من التسجيل لحساب المواطن



ويبحث الكثير من المواطنين عن الفئات المعفاة من التسجيل لحساب المواطن، ومن بينهم ذوو الدخل المرتفع واستثناء المواطن في حالة وجود عقارات وأنشطة تجارية تحمل اسمه وكذلك عند وجود أصول ذات قيم والمواطنون الذين يصل الدخل الشهري لهم للحد المتجاوز في حساب المواطن.

وضمن الفئات المعفاة من التسجيل لحساب المواطن عند وجود تابعين ذات دخل شهري مرتفع وفي حالة كان مسجونًا أو إذا كان المتقدم يقيم بدار الإيواء والرعاية الصحية.

موعد نزول حساب المواطن هذا الشهر



ومن المقرر أن يتم إيداع دعم مايو في حسابات المستفيدين يوم 9 مايو وهو يوافق يوم الخميس، على الرغم من أنه يتم الإيداع يوم 10 من كل شهر ميلادي إلا أن يوم 10 مايو يوافق الجمعة وهو إجازة رسمية، ليكون الإيداع في اليوم الذي يسبقه، الخميس.

ويتأثر دعم حساب المواطن بالعديد من العوامل منها عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري والتركيب العمري للتابعين، حيث يتغير الدعم بتغير أي من تلك العوامل، وهو الأمر الذي يفسر التغير في قيمة المخصص الشهري الذي تحصل عليه الأسرة، ففي بعض الأحيان يحدث تناقص في المبلغ دون تغير في عدد الأفراد أو الدخل الشهري حيث يكون السبب هو التغير في عمر التابعين.

استمرار الدعم الإضافي



ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في وقت سابق بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

احتساب قيمة الدعم في حساب المواطن



وبالنسبة إلى احتساب قيمة الدعم، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على التكلفة الشهرية الإضافية المتوقعة لجميع المنتجات والخدمات الأساسية على الأسرة السعودية، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية، وذلك مثل التكاليف الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة لجميع الأغذية والمشروبات الأساسية والزيادة في فاتورة الكهرباء والبنزين نتيجة لتصحيح أسعار الطاقة.

وهنالك آلة حاسبة داخل البوابة الإلكترونية لاحتساب قيمة الاستحقاق بشكل تقديري، وتعتمد على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع دخل الأسرة، ويتم التحقق من الدخل من خلال آلية مرتبطة بعدة جهات لجمع البيانات، وأيضًا مقارنتها بما يتم الإفصاح عنه.

توقف الدعم



وهناك أسباب قد تؤدي لتوقف الدعم عن المستفيد ومنها ما يلي:

– التحايل واتخاذ طرق غير شرعية وقانونية للاستفادة من الدعم.

– مخالفة القواعد والقوانين في المملكة.

– تقديم اعتراض في وقت غير الوقت المحدد له.

– القيام بتقديم معلومات غير صحيحة بشأن الممتلكات والدخل في حساب الموطن.

– عدم تحديث البيانات المطلوب.

– أي تغيير يطرأ في دخل الأسرة لم يتم التعريف به.

– زيادة في دخل المستفيدين سواء المستفيد الرئيس أو التابعين.

التسجيل فى حساب المواطن في السعودية

خطوات تحديث بيانات حساب المواطن

ويؤكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات دوريًّا، خاصة في حالة حدوث أي تغيير في دخل المستفيد أو الحالة الاجتماعية وغيرها.

1- الدخول على الموقع الرسمي لـ حساب المواطن، عبر الرابط التالي “اضغط هنا“.

2- القيام بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

3- اكتب رمز التحقق.

3- اختيار التعديل أو استكمال الطلب.

4- قم بتعديل البيانات المطلوبة.

5- راجع البيانات التي قمت بتحديثها للتأكد من صحتها.

6- أخيرًا يتم النقر على زر تحديث أو تسجيل لإدخال البيانات الجديدة.

البيانات المطلوبة لتحديث حساب المواطن



وأخيرًا البيانات المطلوبة للتحديث في بيانات مستفيدي حساب المواطن، والتي يؤكد البرنامج على تحديثها بصفة دورية خاصة في حالة حدوث أي تغيير في البيانات الخاصة بالمستفيد والتابعين، وتشمل هذه البيانات ما يلي:

البيانات الشخصية للمستفيد من اسم وتاريخ مولد وعنوان سكن وغيرها.

طبيعة العمل وإجمالي الدخل لكل أفراد الأسرة.

بيانات الممتلكات والعقارات والأنشطة التجارية والأرباح وغيرها.

بيانات الأفراد التابعين من اسم وعمر وحالة اجتماعية والسن.

الحساب البنكي للمستفيد والتابعين إن وجد.