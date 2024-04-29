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أحمد جودة - القاهرة - تعرف على كيفية استخراج شهادة الميلاد عبر منصة أبشر إلكترونيًا

منصة “أبشر” هي منصة حكومية سعودية توفر العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، كما تعتبر منصة أبشر جزءًا من الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التكنولوجيا في تقديم الخدمات الحكومية، حيث تسهم المنصة في تقليل العبء الإداري على الموظفين الحكوميين وتعزيز الكفاءة والشفافية في العمليات الحكومية.

منصة أبشر وكيفية استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا



تتيح المنصة استعراض شهادة الميلاد إلكترونيًا، ويمكنك اتباع الخطوات التالية لذلك:



قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة “أبشر”.

انقر على خيار “خدماتي”.

اختر “الأحوال المدنية”.

اختر “خدمات شهادة الميلاد”.

ستظهر لك خدمة عرض شهادة الميلاد.

بعد إصدار الشهادة، يمكنك طباعتها من الموقع.

منصة “أبشر” توفر أيضًا خدمات أخرى عند استعراض شهادة الميلاد، مثل عرض الشهادة الرقمية وخدمات عرض شهادات الوفاة.

منصة أبشر والخدمات الحكومية



تأثير “أبشر” يكمن في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز الشفافية، وقد ساهمت المنصة في تقليل وقت إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، كما أنها تسهل الوصول إلى المعلومات وتعزز الشفافية في عمليات الحكومة.



كما تعد منصة “أبشر” هي جزء من مبادرة الحكومة السعودية لتحقيق التحول الرقمي وتحسين خدماتها الحكومية. تهدف المنصة إلى توفير وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة سهلة ومريحة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.

تعرف على بعض المجالات التي توفرها منصة أبشر



توفر منصة “أبشر” مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الإلكترونية في مختلف المجالات، بما في ذلك الأحوال المدنية، والتعليم، والصحة، والعمل، والمرور، والتأمينات الاجتماعية، والإقامة، وغيرها.

على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الوصول إلى خدمات مثل تجديد جواز السفر، وطلب تأشيرة الدخول، وتحديث البيانات الشخصية، والاستعلام عن حالة الاستحقاق للدعم المالي، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وغيرها الكثير.

كمتا تتيح منصة “أبشر” للمستخدمين إمكانية إنجاز معاملاتهم الحكومية بسرعة وسهولة دون الحاجة إلى زيارة الجهات الحكومية بشكل مباشر.