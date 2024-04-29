أحمد جودة - القاهرة - عقوبة السجن ل15 عام وغرامة مليون ريال لمخالفي نظام أمن الحدود بالمملكة

قامت إدارة الأمن العام بالإعلان عن عقوبات مساعدة مخالفين نظام أمن حدود المملكة العربية السعودية، وشددت على أنه من يقدم لهم مساعدة سوف يعرض نفسه إلى عقوبة السجن، والتي تصل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وسوف يتم القيام بحجز السكن الذي قام باستخدامه الشخص، حيث إنها من الجرائم التي تخل بالشرف، وسوف يتم التشهير به.

عقوبة مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود



تعد جريمة مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود من الجرائم الكبيرة، والتي هي مخلة بالشرف والأمانة وقام الأمن العام بالإعلان عن عقوبات من سوف يخالف الأمن الخاص بالمملكة العربية السعودية ومن يخالف ذلك، ويقدم مساعدة للمخالفين فسوف يتعرض إلى عقوبة السجن لمدة 15 عام بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وسوف يتم مصادرة السيارة التي قام بها بالمخالفة وسوف يتم حجز السكن الذي قام باستخدامه، وأعلن الأمن العام رقم من أجل الإبلاغ عن حالات المخالفة وجاءت كالأتي:



911 وهذا الرقم خاص بمكة المكرمة والرياض والشرقية.

999 وهذا الرقم خاص بباقي الأماكن الموجودة في المملكة العربية السعودية.



حملات مخالفي أنظمة الإقامة



هناك العديد من الحملات الخاصة بضبط جميع المخالفين داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت مخالفات الإقامة أو مخالفات العمل أو مخالفات أمن الحدود ولقد تم ضبط العديد من المخالفين، ويتمثلوا فيما يأتي:

تم ضبط 19050 مخالف بواسطة الحملات الميدانية في المملكة العربية السعودية، وكان منهم 11987 مخالف لنظام الإقامة في المملكة 4367 مخالف لأمن حدود المملكة 2696 مخالف لنظام العمل الموجود في المملكة.

تم ضبط 1011 مخالف يحاول عبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية وكان منهم 36% من اليمن و61% من إثيوبيا و3% من الجنسيات الأخرى.

تم ضبط 24 شخص يحاولون إلى عبور الحدود إلى خارج المملكة العربية السعودية.

تم ضبط 18 شخص قام بنقل وايواء الأشخاص المخالفين لنظام العمل السعودي ونظام الإقامة بالإضافة إلى مخالفة أمن الحدود.

تم ضبط 52152 رجل و4445 امرأة وتم إخضاعهم إلى إجراءات تنفيذ الأنظمة.

تم ترحيل 12250 مخالف قاموا بالذهاب في بعثة من أجل وثائق السفر.

