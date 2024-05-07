انت الأن تتابع خبر عاجل.. الجوازات السعودية تعلن آخر موعد لدخول تأشيرات الزيارة العائلية إلى المملكة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أوضحت الجوازات السعودية مواعيد إنهاء قبول تأشيرات الزيارة وذلك لكل القادمين من أسر المقيمين في المملكة، وكيفية تحويل الزيارة إلى إقامة بالتحديد من أجل الأطفال.

الجوازات السعودية تحدد آخر موعد لدخول تلك الفئة

تفاعلت مديرية الجوازات مع تساؤلات المواطنين بشأن آخر موعد لدخول الزيارة العائلية من مصر، وجاء الرد من الاستفسار بأن التعليمات تشترط أن يكون هناك سريان في صلاحية التأشيرة مع وثيقة السفر لأجل الدخول.

تحويل تأشيرة الأطفال إلى إقامة

كما أوضحت المديرية العامة من بعد استفسارات المواطنين عن إمكانية تحويل زيارة الأطفال إلى إقامة، وكان الرد أنه في حال كان الأبوين يحملون بالفعل إقامة نظامية، فيمكنهم تحويل الزيارة إلى إقامة من أجل أطفالهم ممن دون 18 عامًا.

كيفية إصدار إقامة جديدة بعد فقدها

كما نشرت المديرية أهم الخدمات التي تقدمها منصة مقسم وذلك أمام المنشآت المشتركة فيها، حيث بإمكانهم الإبلاغ عن حالات فقدان الإقامة لكل المقيمين التابعين لهم، وذلك من خلال مقيم ثم إضافة رقم الإقامة مع عرض كل ملفات المقيمين، وأوضحت أنه من بعد اختيار أيقونة خدمات الجوازات يتم الضغط على الإبلاغ عن فقدان الإقامة، وبعدها يتم التوجه إلى أقرب فرع جوازات من أجل إصدار إقامة جديدة.

أما عن مدة صلاحيتها فهي لمدة شهر بالنسبة إلى التأشيرات الصادرة من دون صاحب عمل، وتكون مدة الصلاحية 3 شهور بالنسبة إلى التأشيرة الصادرة من قبل صاحب العمل المحلي بالتحديد التأشيرات السياحية، وكذلك التأشيرات السريعة شهر واحد أيضا من وقت الحصول عليها، وعليكم التأكد من تجديدها قبل الميعاد منعا لدفع الغرامات.

هل تم ايقاف الزياره الشخصيه للسعوديه؟

لا لم يتم إيقافها.

هل فتحت الزيارات في السعودية؟

نعم الزيارة العائلية مفتوحة.

لماذا يتم رفض الزياره الشخصيه للسعوديه؟