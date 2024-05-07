نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق تطبيقه للهواتف والأجهزة الذكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تطبيقه الرسمي -بشكل تجريبي- على أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة الذكية من أجل تمكين المستفيدين من استعراض الوثائق ذات الصفة التنظيمية وتعديلاتها وفق خيارات بحث متعددة وشاملة لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة.

كما يحتوي التطبيق أيضًا على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها، وأنظمة ولوائح الوثائق والمحفوظات، وأعداد جريدة أم القرى، والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الوثائق والمحفوظات وغيرها من الخدمات.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الحثيثة في تنفيذ مهامه والمتمثلة في نشر الوثائق وإتاحتها دعمًا لعملية دعم اتخاذ القرار والبحث العلمي وتعزيزًا لمبدأ الشفافية.