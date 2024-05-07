انت الأن تتابع خبر الأرصاد الجوية تحذر تلك المناطق في المملكة السعودية من امطار متوسطة ورياح شديدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم تنبيهات شديدة بشأن الحالة الجوية مع سقوط الأمطار الرعدية الغزيرة على أجزاء متنوعة من المملكة، بالإضافة إلى فرص تكون السيول مع تساقط البرد الشديد.

الأرصاد الجوية السعودية تناشد المواطنين الحذر

أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة من خلال نظام الإنذارات المبكرة عن مجموعة من التنبيهات وذلك حول حالة الطقس، التي سوف تشهدها البلاد خلال الساعات القادمة في العديد من المناطق مثل مكة المكرمة وكذلك المدينة المنورة، بالإضافة إلى الشرقية والشمالية مع جازان وعسير وكذلك الجوف، مدينة تبوك ونجران.

وقد نبه المركز بالتحديد مكة المكرمة، لأنها سوف تشهد رياح تكون شديدة مع تدني في مستوى الرؤية، بالتحديد في منطقة رابغ والشعيبة مع الليث وجدة، وتستمر إلي الساعة الـ 21 من مساء اليوم.

كما تشهد نجران أمطارًا تكون متوسطة مع سقوط رياح شديدة في السرعة مع سيول وشبه انعدام في مجال الرؤية، بالإضافة إلى صواعق رعدية، كما تكون تلك الحالة في بدر الجنوب وثار مع حبونا وخباش وكذلك نجران ويدمة وشرورة، حتى الساعة 23 من اليوم الثلاثاء.

أيضا تبوك سوف تشهد رياح شديدة وذلك مع مناطق الوجه وأملج وأيضا ضباء ونيوم وشرما، مستمرة حتى الساعة 21 مساء اليوم الثلاثاء.

المركز يصدر تنبيهات بخصوص موعد توقف الأمطار

كذلك نبه المركز الجوف والتحذيرات شملت منطقة الجندل مع سكاكا وكذلك القريات وطبرجل، حتى الساعة 20 وذلك من مساء اليوم، بالإضافة منطقة الحدود الشمالية مثل طريف ورفحاء مع العويقيلة وعرعر، وذلك حتى الساعة 20 من مساء اليوم.

مع المنطقة الشرقية التي تشهد أمطارًا تكون متوسطة مع وجود رياح شديدة في السرعة وسيول مع شبه انعدام في الرؤية، بالإضافة إلى وجود صواعق رعدية، وتشتمل على العديد ومنطقة الأحساء وبقيق والجبيل ثم الخبر والدمام مع ورأس تنورة حتى الساعة 23 مساء.

أما منطقة المدينة المنورة فهي تشمل كلا من الرايس وينبع حتى الساعة 20 ومنطقة عسير كذلك مع أمطارًا خفيفة ورياح، وتدني في الرؤية، في الربوعة بظهران الجنوب، وتستمر إلى الساعة 21 وكذلك منطقة جازان سوف تشهد أمطارًا تكون خفيفة مع رياح نشطة، وتشتمل على الحرث والدائر مع الريث وكذلك العارضة وأيضا العيدابي حتى الساعة 21 وذلك من مساء الثلاثاء.

هل يوجد شتاء في السعودية؟

نعم حيث تستقبل الأجزاء الشمالية وكذلك الوسطى كمية أمطار بسبب امتداد منخفض السودان.

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شهر نوفمبر.

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