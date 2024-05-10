أحمد جودة - القاهرة - أسهل طريقة للحصول على قرض الزواج من بنك التنمية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من المميزات ومن ابرزها قرض الزواج للمقبلين على الزواج بتيسيرات كبيرة، وقيمة تصل إلى 60 الف ريال.

كيفية الحصول على قرض الزواج



تحصل قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية على النحو التالي:



قم بزيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية الجديد.

اختر من القائمة “منتجاتنا”، ثم “منتجات الأفراد”، ثم “التمويل الاجتماعي”.

انقر على “تمويل الزواج” في الصفحة الجديدة.

اختر “التقديم الإلكتروني” في صفحة تمويل الزواج.

ستظهر لك شاشة تسجيل الدخول من خلال استخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد، وهنا عليك القيام بتسجيل الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك.

اختر “تمويل الزواج” من قائمة منتجات الأفراد.

حدد فرع بنك التنمية الاجتماعية القريب في مدينتك من صفحة طلب الحصول على تمويل جديد.

قم بتعبئة معلوماتك في صفحة طلب التمويل، بما في ذلك المعلومات الشخصية ومعلومات الزواج.

إذا كنت بحاجة إلى كفيل قم بتقديم معلومات الكفيل، إذا كان لديك ارتباط بالبنك، فإن البيانات ستستدعى تلقائيًا.

حدد مبلغ القرض والقسط الشهري الذي سيتم خصمه لتسديد القرض.

قم بتحميل الملفات والأوراق المطلوبة إلكترونيًا.



عند اكتمال تحميل جميع الملفات المطلوبة، انقر فوق أيقونة “اعتماد الملفات”.

بعد ذلك، تكون قد قدمت طلبك للحصول على قرض الزواج وستحصل على رقم الطلب، كما ستتلقى أيضًا فترة مراجعة الطلب المتوقعة.



