نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الدرعية يطلع على أعمال لجنة التشوه البصري في المحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي محافظ الدرعية، بمقر المحافظة اليوم، اجتماع لجنة التشوه البصري بحضور أعضاء اللجنة.

واطلع سموه على جهود اللجنة بالمحافظة، وما أنجزته من أعمال خلال الفترة الماضية.

ونوه سموه في الختام بالجهود التي تقوم بها هيئة تطوير بوابة الدرعية، وبلدية محافظة الدرعية، وبلدية العيينة والجبيلة لمشاركتهم الفعالة في معالجة التشوه البصري بالمحافظة، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجهات في المحافظة لتحسين المشهد الحضري وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة