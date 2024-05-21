انت الأن تتابع خبر مفاجأة سارة للاصفر..سعر الذهب أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مايو في السعودية بالدولار والريال السعودي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت الأسواق المالية في السعودية إعلاناً يوم الثلاثاء، 21 مايو، يفيد بأن أسعار الذهب قد استقرت بعد الزيادة التي شهدتها في الأيام السابقة. وقد لاحظ المتابعون أن الذهب، الذي شهد قفزة في الأسعار قبل يومين، قد حافظ على استقراره خلال اليومين الأخيرين، مما يعد خبراً ساراً للفئات المعنية مثل المستثمرين والأفراد المقبلين على الزواج.

وفقاً للجدول المعلن

بلغ سعر الذهب عيار 24 حوالي 288.25 ريال سعودي (76.87 دولار أمريكي)، واستقرت أسعار العيارات الأخرى بشكل مماثل خلال الفترة نفسها. سعر الذهب عيار 22 وصل إلى 264.23 ريال (70.46 دولار)، وعيار 21 سجل 252.22 ريال (67.26 دولار)، وعيار 18 بسعر 216.19 ريال (57.65 دولار).

هذه الأسعار