نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط 4 مواطنين في قبضة مكافحة المخدرات بـ45كيلو من الحشيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على 4 مواطنين بمنطقة جازان لترويجهم 45 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

طريقة الابلاغ عن تهريب المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.