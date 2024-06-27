نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأمر ملكي مع الدفعة 31 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف مساعدة المواطنين السعوديين والسعوديات على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود.

مع اقتراب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين الذين يستوفون الشروط والأحكام المطلوبة، تزايدت التساؤلات حول إمكانية صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع الدفعة القادمة رقم 31. سنوضح في هذا المقال حقيقة هذا الأمر.

تزايدت في الفترة الأخيرة الأقاويل حول صدور أمر ملكي يقضي بصرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع الدفعة 31. وردًا على هذه الشائعات، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار أو أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء مجرد إشاعات وليس لها أي أساس من الصحة داخل المملكة.

أما بالنسبة لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، فتشترط الوزارة أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور حاملًا للجنسية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة الدائمة في المملكة وعدم السفر خارج البلاد لفترات طويلة.

كما يجب ألا يمتلك المتقدم أراضي أو عقارات أو أصول ذات قيمة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر المتقدم مناسبًا للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وألا يكون ملتحقًا بمراكز الإيواء في السعودية. يُشترط أيضًا تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر لضمان استمرارية الحصول على الدعم الشهري.