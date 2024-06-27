نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناتشو يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد والانتقال إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، ناتشو، عن سبب رحيله عن ريال مدريد واختياره الدوري السعودي لينتقل إليه في الميركاتو الصيفي.



وأعلن نادي القادسية الذي صعد من جديد إلى الدوري السعودي عن تعاقده مع ناتشو قائد ريال مدريد السابق لمدة عامين حتى 2026.

وحصد ناتشو في موسمه الأخير كقائد مع ريال مدريد 3 بطولات وهي الدوري الإسباني، دوري أبطال أوروبا وأخيرًا كأس السوبر الإسباني.

ولكن عقد المدافع كان سينتهي في 30 يونيو الجاري أي بعد 3 أيام فقط، وقرر الرحيل والانتقال إلى دوري روشن السعودي مع الفريق الصاعد.

وتحدث ناتشو عن سبب رحيله عن ريال مدريد في مؤتمر صحفي مع منتخب إسبانيا الذي ينافس في يورو 2024، وقال: "لم يعد هنالك أي لقب لأفوز به مع الملكي".

وتابع: "كنت أحتاج إلى مغامرة جديدة وخبرة جديدة في دوري مختلف لذلك انتقلت إلى القادسية في السعودية بجانب أنني لم أرغب في مواجهة ريال مدريد مع أي فريق أوروبي آخر".

واستمر: "حاول ريال مدريد إقناعي بالبقاء كما كان الحال في الموسم قبل الماضي، انتظروني حتى وقعت مع القادسية".

وعن عدم وداع جماهير سانتياجو برنابيو مثل توني كروس، رد: "كنت أعلم عندما قرر الاعتزال، أنني سأرحل أيضًا ولكن لم أكن وقعت أي عقد مع القادسية، هذا ما حدث".

وعن أمنيات لمن يفوز بـ الكرة الذهبية 2024: "أتمنى أن يفوز كارفاخال بها ويقاتل عليها للنهاية".

والفوز بالبطولات في الموسم الأخير، كقائد: "لقد قاتلت طوال مسيرتي لأكون أساسيًا مع ريال مدريد، لكنني سعيد بما حققته مؤخرًا لقد كان أهم موسم في حياتي".

وعن الدوري السعودي: "ربما لم نكن نعرفه خلال السنوات الماضية، لكن الآن، هناك العديد من اللاعبين الجيدين هناك".

وتقييم مسيرته مع ريال مدريد: "أعتبر نفسي واحدًا من أفضل اللاعبين، أعطي نفسي 10 درجات".