نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظرية "الأشجار تموت واقفة".. حقيقة ثابتة في المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشكل الشجرة الميتة في المغرب، تحديًا صارخًا للطبيعة، فرغم انتهاء دورة حياتها منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أنها لا تزال شامخة واقفة بكل كبرياء، مما جعلها مزارًا سياحيًا فريدًا يقصده السياح من كل أرجاء العالم.

هذه الشجرة التي تعرف بشجرة "أرز غورو" توجد بضواحي إقليم إفران وسط جبال الأطلس، وباتت من أهم المزارات السياحية ومن أشهر الأشجار وأقدمها في المغرب، يقدر عمرها قرابة 800 عام، ويصل طولها إلى 45 مترًا، ومحيطها إلى 6 أمتار.

ورغم وجود أشجار أرز معمرة أخرى في المنطقة، إلا أن هذه الشجرة تظل الأكثر شهرة والأكثر ارتيادًا بفضل جذورها المتمسكة بالأرض، وأغصانها الميتة التي لا تزال تعانق الفضاء في تحد لعوامل الزمن والتدخلات البشرية