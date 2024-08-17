انت الأن تتابع خبر بعد إعلان "الموارد البشرية".. كم قيمة دعم الحقيبة المدرسية 1446 والزي المدرسي في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بحلول يوم (الخميس) 11 صفر 1446 هجري المُوافق 15 أغسطس / آب تم الإعلان من قِبل “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل وموعد صرف الحقيبة المدرسية 1446 لمُستفيدي الضمان الاجتماعي المطور، وبدورنا عبر مِنصة “الصبح الإخبارية” سوف نُوضح لكم كم قيمة الحقيبة المدرسية 1446 وكافة التفاصيل الأخرى ذات صِلة بهذا الشأن.

الحقيبة المدرسية 1446

من جانبها أيضاً أوضحت “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” أن دعم الحقيبة المدرسية يأتي في المقام الأول لمُستفيدي الضمان الاجتماعي والأبناء من الطُلاب والطالبات، وتم التوضيح بأن هذا الأمر يأتي كنوع من أنواع المُساهمة في تقديم الإعانات وسد الاحتياجات وتوفير كافة المُستلزمات الدراسية للتحضير للعام الدراسي الجديد.

موعد إيداع الحقيبة المدرسية 1446 في السعودية لمُستفيدي الضمان الاجتماعي

على سياق مُتصل أيضاً تم الإشارة إلى أن موعد إيداع الحقيبة المدرسية 1446 لمُستفيدي الضمان المطور سوف يكون بدءً من يوم (الأحد) 14 صفر 1446 هجري المُوافق 18 أغسطس / آب 2024 ميلادي، وذلك يتوافق مع بداية العام الدراسي الجديد.

كم قيمة دعم الحقيبة المدرسية 1446؟

بعد أن تم الإعلان عن هذا الأمر كان هُناك العديد من التساؤلات ولعل من أبرزها “كم قيمة دعم الحقيبة المدرسية 1446؟”، وتم التنويه بأن هذا الدعم يكون بقيمة 84 ريال سعودي لكل طالب، وسوف يتم صرف 240 ريال سعودي للأسرة التي تضم 3 أبناء، ويتم صرف 320 ريال سعودي للأسرة المكونة من 4 أبناء، ويُقدم دعم الحقيبة المدرسية قبل بداية الفصل الدراسي.

ما هي شروط استحقاق دعم الحقيبة المدرسية 1446؟

هُناك بعض الشروط الموضوعة للحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1446، ومن أبرز تِلك الشروط الآتي: