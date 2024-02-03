أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 3 الجديدة بعد زيادة فبراير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 05:29 مساءً - سيارات شيري تيجو 3، استعرض الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري، أسعار ومواصفات سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024 المصنعة محليًا بعد زيادات أسعارها داخل السوق المحلي، خلال مطلع فبراير الجاري، وذلك بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض داخل المعارض.

اسعار شيري تيجو 3 الجديدة

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيري، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي تلاحق سيارات شيري تيجو 3 الجديدة موديل 2024، والتي بلغت قيمة الزيادة نحو 145 ألف جنيه، ونرصد في التقرير التالي أسعار السيارة والمواصفات التي لحقت بسيارات شيري وهي كالتالي:

ويبلغ سعر السيارة الرسمي حاليًا 955 ألف جنيه بدلًا من 810 ألف جنيه بزيادة 145 ألف جنيه عن آخر سعر معلن في يناير.

مواصفات محركات سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024

زودت سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024 بمحرك 1600 سي سي بقوة 93 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر عند 3900 لفة في الدقيقة وخزان وقود سعة 55 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ونظام دفع ثنائي. كما تقدم مع توجيه باور وعجلات ألومنيوم 17 بوصة، ويبلغ طول شيري تيجو 3 موديل 2024 في مصر 4.419 مم والعرض 1.765 مم والارتفاع 1.651 مم مع قاعدة عجلات بطول 2.510 مم وخلوص أرضي بواقع 19 سم، وتتسع السيارة الي 550 لتر في سعة الحقيبة الخلفية كما يبلغ وزنها 1420 كجم. وتأتي بتعليق أمامي مستقل من وصلتين وتعليق خلفي ماكفرسون مستقل.

مواصفات وسائل الأمان في شيري تيجو 3 موديل 2024

يتوفر للسيارة مانع سرقة المحرك ايموبليزر

ووسائد هوائية أمامية وفرامل ABS وEBD

وحساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية

وتعديل ارتفاع حزام الأمان وتثبيت مقاعد الأطفال في الخلف.

كما يتوفر لها مصابيح أمامية هالوجين

وتعديل أوتوماتيكي للمصابيح الأمامية

ووحدات نهارية ليد

ومصابيح خلفية ليد

ومصابيح ضباب

وفتحة سقف.