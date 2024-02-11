انت الأن تتابع خبر “أيفون الغلابة”.. مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر موبايل Xiaomi Redmi 13R ، محركات البحث على جوجل، الأيام الماضية، للبحث عن الهاتف الذي أحدثت مواصفاته وسعره الاقتصادي ضجة كبيرة، ليحقق أحلام محدودي الدخل والطبقة المتوسطة في اقتناء هاتف ذكي مميز على طريقة الهواتف الرائدة، وجاء يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G، مع تصميم مميز وشاشة كبيرة وكاميرا بدقة عالية.

موبايل Xiaomi Redmi 13R

وفي السطور التالية يستعرض محتوى بلس مواصفات وسعر موبايل Xiaomi Redmi 13R الاقتصادي الذي جاء ليغازل محدودي الدخل والطبقة المتوسطة بمواصفات مميزة.

مواصفات موبايل Xiaomi Redmi 13R

تصميم ساحر يخطف القلوب مع شاشة رائعة كبيرة بمقاس 6.74 بوصة.

وأيضا جاء يدعم شبكات اتصالات الجيل الخامس 5G

كما أن الهاتف يأتي مع معالج مزود بمعالج Mediatek Dimensity 6100 Plus ثماني النواة بتردد 2.2 و 2.0 جيجاهرتز وبدقة تصنيع 6 نانومتر.

وجاءت الكاميرا الخاصة بالهاتف مميزة ثنائية بدقة 50 و 0.3 ميجابكسل، وتدعم وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وتصوير الفيديو بدقة 1080P FHD.

ولعشاق السيلفي توافر بالهاتف كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتسجيل اللحظات السعيدة بالسيلفي .

كما جاء الهاتف مع بطارية ضخمة بسعة (5000 مللي أمبير)، تدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 18 واط

وأيضا يمتلك الهاتف وسائل آمان وحماية أبرزها مستشعر بصمة الأصابع يأتي موجود في زر الطاقة جانب الجهاز

كما أنه يدعم تركيب شريحتي SIM وبطاقة ذاكرة ميموري كارد في نفس المكان دون الحاجة لإزالة أيٍّ منهما

سعر موبايل Xiaomi Redmi 13R