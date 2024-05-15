سيدمر آلاف الوظائف ويسرح ملايين الموظفين من أعمالهم ... شركة OpenAI تزلزل ملايين الموظفين بتطبيق خرافي ومرعب ...تعرف عليه

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رياض - احمد صلاح - أطلقت OpenAI نموذجًا جديدًا للذكاء الاصطناعي يسمى GPT-4o، بالإضافة إلى إصدار سطح المكتب من ChatGPT.

يُقال إن GPT-4o أسرع وأرخص من الإصدارات السابقة، وسيكون متاحًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات للمطورين لبدء بناء التطبيقات.

يناقش المقال المنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي على سوق العمل.

نقاط رئيسية:

OpenAI هي شركة أبحاث رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ChatGPT هو أداة شائعة لإنشاء النصوص وترجمة اللغات وكتابة أنواع مختلفة من المحتوى الإبداعي.

GPT-4o هو نموذج جديد للذكاء الاصطناعي من OpenAI يُقال إنه أسرع وأرخص من الإصدارات السابقة.

سيكون GPT-4o متاحًا من خلال واجهة برمجة تطبيقات للمطورين لبدء بناء التطبيقات.

المنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي شرسة، مع دخول العديد من الشركات الكبرى إلى هذا المجال.

من المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير كبير على سوق العمل، حيث سيؤدي إلى أتمتة العديد من الوظائف.

الآثار المترتبة: