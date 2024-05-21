انت الأن تتابع خبر "الارخص في السلسلة وبإمكانيات خيالية” سعر ومواصفات هاتف Realme c67 5g ومميزات ريلمي سي 67 فايف جي الجديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة ريلمي، الرائدة في مجال التكنولوجيا والمعروفة في الأسواق العربية، عن إطلاق هاتفها الجديد Realme c67 5g في السوق الهندي. يأتي الهاتف ضمن الفئة الاقتصادية مع دعم لشبكات الجيل الخامس ويتميز بتصميم عصري يختلف عن باقي موديلات سلسلة C.

تتضمن مواصفات

هاتف Realme c67 5g شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.72 بوصة ودقة 1800× 2400 بكسل، وتتميز بدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع يبلغ 680 شمعة. يحتوي الجهاز على معالج ميدياتيك Dimensity 6100+، ثماني النواة، مع تردد يصل إلى 2.2 جيجا هرتز ومعالج رسومي Mali-G57.

كما يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة Realme UI 4.0، ويوفر خيارات للذاكرة تتراوح بين 4 و6 جيجا رام مع سعة تخزين تصل إلى 128 جيجا.

من مميزات هذا الهاتف

الجديد قدرته على دعم شريحتين اتصال وكارت ميموري في الوقت نفسه، إضافة إلى مستشعر بصمة الأصابع المدمج في زر الطاقة، مما يسهل على المستخدمين تأمين أجهزتهم بكفاءة.

بالنسبة للتكلفة،

تم تحديد سعر الهاتف في السوق الهندي بحوالي 170 دولار أمريكي للنسخة 128 جيجا مع 4 جيجا رام، وحوالي 180 دولار للنسخة مع 6 جيجا رام. يشار إلى أن هذه التسعيرة تجعله خيارًا جذابًا في فئته الاقتصادية، خصوصًا مع الإمكانيات الفنية العالية التي يوفرها.

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