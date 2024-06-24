مواصفات وأسعار تويوتا سوبرا 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 06:31 مساءً - تعد تويوتا سوبرا 2024، والتي تصنف ضمن شريحة الطرازات السيدان من أشهر الطرازات اليابانية المتوفرة في السوق السعودية، وهي مزودة بباقة مميزة من التجهيزات القياسية.

أسعار تويوتا سوبرا 2024 في السعودية

وتتوفر سيارة تويوتا سوبرا 2024 في السوق السعودية بسعر يبدأ من 180،435 ريال سعودي.

مواصفات تويوتا سوبرا 2024 في السعودية

ودعمت سيارة تويوتا سوبرا 2024 بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي، وهو مكون من 4 أسطوانات، و400 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبقوة 255 حصانا، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 نقلات.

بينما زودت الفئات الأعلى تجهيزًا بمحرك سعة 3000 سي سي، وهو مكون من 6 أسطوانات، وبقوة 382 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 500 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي.

ويصل الطول الكلى للسيارة إلى 4379 مم، وتصل سعة خزان الوقود إلى 52 لترا، ويصل ارتفاعها إلى 1292 مم، ويصل عرضها إلى 1854 مم.

وتحتوي سيارة تويوتا سوبرا 2024 على أنظمة أمان متطورة ومنها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام الحماية ما قبل التصادم، ونظام مراقبة النقطة العمياء، ونظام التحذير من الخروج من المسار، وكاميرا خلفية، ومثبت للسرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

وتضم سيارة تويوتا سوبرا 2024 كماليات مميزة ومنها مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وشاشة تعمل باللمس تدعم توصيل الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، ومصابيح أمامية LED، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.