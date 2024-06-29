إيران: بزشكيان يتفوق على جليلي بـ 42.3% مقابل 39.5% من الأصوات

جدة - نرمين السيد - مسعود بزشكيان

قالت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم السبت، إن المرشح الرئاسي مسعود بزشكيان حصل على 42.3% مقابل 39.5% للمرشح سعيد جليلي، بعد فرز نحو 14 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وقبل قليل، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن نتائج الفرز الأولية تشير لتقدم مسعود بزشكيان على سعيد جليلي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد تصدر جليلي للنتائج في بداية عمليات فرز الأصوات. وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، إنه وفقا لعمليات الفرز حتى الآن يتوقع المرور إلى جولة ثانية في انتخابات الرئاسة في إيران

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