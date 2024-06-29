لجنة الانتخابات تكشف عن حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية في إيران

كشف المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، اليوم السبت، عن حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ 14.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإنه بعد فرز 14 مليونا و70 ألفا و462 صوتا في 37 ألفا و24 مركز اقتراع في 408 مدن بالبلاد، حصل مسعود بزشكيان على 5 ملايين و955 ألفا و781 صوتا، وسعيد جليلي 5 ملايين و560 ألفا و321 صوتا، ومحمد باقر قاليباف 1 مليون و891 ألفا و385 صوتا، ومصطفى بور محمدي 111 ألفا و967 صوتا.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.

وتم تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.

وأجريت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في إيران، لاختيار خلَف للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي لقى حتفه جراء حادث طائرة في الشهر الماضي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.