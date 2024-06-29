- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - انتخابات إيران
ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، فإنه بعد فرز 14 مليونا و70 ألفا و462 صوتا في 37 ألفا و24 مركز اقتراع في 408 مدن بالبلاد، حصل مسعود بزشكيان على 5 ملايين و955 ألفا و781 صوتا، وسعيد جليلي 5 ملايين و560 ألفا و321 صوتا، ومحمد باقر قاليباف 1 مليون و891 ألفا و385 صوتا، ومصطفى بور محمدي 111 ألفا و967 صوتا.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.
وتم تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.
وأجريت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في إيران، لاختيار خلَف للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي لقى حتفه جراء حادث طائرة في الشهر الماضي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الانتخابات تكشف عن حصيلة جديدة لنتائج الانتخابات الرئاسية في إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.