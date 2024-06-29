وزير الري: تنفيذ 780 مشروعا بجميع محافظات الجمهورية في 2024

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جدة - نرمين السيد - وزير الري خلال الاجتماع
وأوضح بيان صحفي للوزارة، أن المشروعات تضم "المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - إحلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطى - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطئ - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي، وغيرها من المشروعات".
وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها 589 مشروعا بنطاق 25 محافظة، وفي هيئة الصرف 123 مشروعا بعدد 19 محافظة، وفي هيئة الشواطئ جار تنفيذ 17 مشروعا لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء.
وجار تنفيذ 12 مشروعا لإنشاء وإحلال وتجديد محطات الرفع بعدد 6 محافظات بالصعيد والوجه البحري، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل "إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - أسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية".
ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات على خرائط وعمل مؤشرات متابعة؛ لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالاجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ.
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