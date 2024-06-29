سويلم يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة المختلفة عن العام المالي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 10:28 صباحاً - - تنفيذ مشروعات (المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - البنية الأساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير الري والصرف بواحة سيوة - احلال قناطر ديروط - احلال المحطات - الصرف المغطي - الحماية من السيول - حماية الشواطيء - وتطوير آليات تشغيل السد العالي )

- برامج لتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالإجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة

تلقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ ٧٨٠ مشروعاً موزعة علي مستوى محافظات الجمهورية المختلفة .

وتضم هذه المشروعات ( المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - احلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - احلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطي - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطيء - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي ، وغيرها من المشروعات ) .

وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها ٥٨٩ مشروعا بنطاق ٢٥ محافظة ، وفي هيئة الصرف ١٢٣ مشروع بعدد ١٩ محافظة ، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد ١٧ مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح ، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد ١٢ مشروع لإنشاء واحلال وتجديد محطات الرفع بعدد ٦ محافظات بالصعيد والوجه البحري ، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى ، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل ( إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - اسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية) .

ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالاجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ .