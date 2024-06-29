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سويلم يتابع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بأجهزة الوزارة المختلفة عن العام المالي...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 يونيو 2024 10:28 صباحاً - - تنفيذ مشروعات (المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - البنية الأساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير الري والصرف بواحة سيوة - احلال قناطر ديروط - احلال المحطات - الصرف المغطي - الحماية من السيول - حماية الشواطيء - وتطوير آليات تشغيل السد العالي )

- برامج لتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالإجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة

تلقي السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا بموقف تنفيذ المشروعات بمختلف جهات الوزارة عن العام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ، حيث بين التقرير أن عدد المشروعات يبلغ ٧٨٠ مشروعاً موزعة علي مستوى محافظات الجمهورية المختلفة .

وتضم هذه المشروعات ( المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة - بنية أساسية للترع والمصارف - تأهيل الترع - تنمية جنوب الوادي - تطوير وتحديث نظم الري والصرف بواحة سيوة - احلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط - احلال وتجديد محطات الرفع - مشروعات الصرف المغطي - مشروعات الحماية من أخطار السيول - مشروعات حماية الشواطيء - تحديث وتطوير آليات المتابعة والتشغيل بالسد العالي ، وغيرها من المشروعات ) .

وكان النصيب الأكبر لمصلحة الري حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها بها ٥٨٩ مشروعا بنطاق ٢٥ محافظة ، وفي هيئة الصرف ١٢٣ مشروع بعدد ١٩ محافظة ، وفي هيئة الشواطئ جاري تنفيذ عدد ١٧ مشروع لحماية الشواطئ المصرية بمحافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح ، وبمصلحة الميكانيكا والكهرباء جاري تنفيذ عدد ١٢ مشروع لإنشاء واحلال وتجديد محطات الرفع بعدد ٦ محافظات بالصعيد والوجه البحري ، هذا بخلاف مشروعات تنمية شمال ووسط سيناء وجنوب الوادى ، وعدد من مشروعات البنية الأساسية للترع والمصارف مثل ( إنشاء نطاقات الحماية علي المصارف وأعمال تغطيات وغيرها بمحافظات شمال سيناء - اسوان - قنا - الفيوم - محافظات القناة - الشرقية - الدقهلية) .

ويتم متابعة تلك المشروعات وتحليلها من خلال أحدث برامج الربط والتحليل وتوقيع البيانات علي خرائط وعمل مؤشرات متابعة لمتابعة التنفيذ والتوجيه بالاجراءات التصحيحية حيال المشروعات المتعثرة أو المتأخرة في التنفيذ .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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