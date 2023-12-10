نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعرض زي كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.. شاهد إمام عاشور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر النادي الأهلي الصورة الرسمية للفريق الأول لكرة القدم، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالسعودية.

ونشر الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي الصورة الرسمية لبعثة أبطال إفريقيا قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وظهر أكثر من لاعب بالفريق الأحمر في فيديو دعائي عبر حسابات النادي الأهلي، أبرزهم محمد الشناوي ومحمود كهربا وإمام عاشور وغيرهم.

وتطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الإثنين إلى السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

كان الأهلي قد تعادل أول أمس الجمعة أمام شباب بلوزداد الجزائري دون أهداف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وستنطلق البطولة رسميًا في 12 ديسمبر المقبل، فيما تُقام المباراة النهائية بعد ذلك بعشرة أيام.

ومن المقرر أن يشارك الفريق الكروى بنادي الأهلى، من الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة الدور التمهيدي التي ستقام بين اتحاد جدة السعودى وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

واستبعد من قائمة الأهلي حسب موقع «فيفا» عدد كبير من اللاعبين لعل أبرزهم رضا سليم الذي يعاني من الإصابة في الكتف، بالإضافة إلى صلاح محسن الذي انضم للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الأخيرة.

قائمة الأهلي لمونديال الأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

في الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست.