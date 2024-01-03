أحمد أبو مسلم: قائمة منتخب مصر بها "لوغاريتم".. ولدي تحفظ على اختيار أحمد حسن كوكا

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أحمد جودة - القاهرة - انتقد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق اختيارات روي فيتوريا للقائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

ماذا قال أحمد أبو مسلم؟

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع على قناة "المحور": "قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم إفريقيا بها "لوغاريتم" وهناك اختيارات خاطئة".

وتابع: "محمد صبحي وأحمد الشناوي لم يشاركا مع أنديتهم منذ فترة، ولا بد من وضع بعض من العدالة الكروية في الاختيارات، فاللاعبين يقدمون كل ما لديهم في البطولات المحلية من أجل الانضمام لمنتخب مصر".

وأتم: "بدي تحفظ كبيرعلى اختيار أحمد حسن كوكا في القائمة النهائية، فهو لم يقدم أي مردود جيد مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية".

واختتم أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "سعيد بانضمام مصطفى فتحي للمنتخب، لأنه يقدم أداء جيد مع بيراميدز في الموسم الحالي بالدوري، ويمتلك حلول كبيرة ويستطيع تغيير شكل المباراة وصناعة الفارق".