نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلينجهام في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينفرد بيلينجهام نجم نادي ريال مدريد بصدارة جدول الترتيب وينافسه نظيره مايورال وموراتا ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات السبت الموافق يوم 13/1/2024. نتيجة مباريات اليوم خسر فياريال من نظيره لاس بالماس بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل سيلتا فيجو مع ريال مايوركا 1/1 وفاز أتلتيك بيلباو أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2/1 وانتصر ريال بيتيس على غرناطة بهدف نظيف. ترتيب الدوري الإسباني 1- ريال مدريد 48 نقطة

2- جيرونا 48 نقطة

3- اتلتيك بيلباو 41 نقطة

4- برشلونة 41 نقطة

5- اتلتيكو مدريد 38 نقطة

6- ريال سوسيداد 32 نقطة

7- ريال بيتيس 31 نقطة

8- لاس بالماس 28 نقطة

9- خيتافي 26 نقطة

10- فالنسيا 26 نقطة

11- رايو فاليكانو 23 نقطة

12- اوساسونا 22 نقطة

13- الافيس 20 نقطة

14- ريال مايوركا 19 نقطة

15- فياريال 19 نقطة

16- سيلتا فيجو 17 نقطة

17- إشبيلية 16 نقطة

18- قادش 15 نقطة

19- غرناطة 11 نقطة

20- الميريا 5 نقاط. ترتيب هدافي الدوري 1- بيلينجهام 13 هدف

2- مايورال 12 هدف

3- موراتا 12 هدف

4- جريزمان 11 هدف

5- دوفبيك 11 هدف القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد قناة bein sports 3 القمر: سهيل التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3.