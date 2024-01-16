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أحمد جودة - القاهرة - يواجه اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2023، منتخب تونس مباراة هامة أمام نظيره منتخب ناميبيا في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

ويلاقي اليوم الثلاثاء المنتخب التونسي نظيره منتخب ناميبيا في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ويواجه المنتخبين كلاهما على ملعب أمادو جون كوليبالي، وتنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل تونس المتوقع ضد ناميبيا في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع:علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح.

خط الوسط: عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع.

خط الهجوم: يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – إلياس عاشوري.