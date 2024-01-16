نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من ميدو بشأن محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، إن يجب على روي فيتوريا مدرب المنتخب ان يستبدل محمد صلاح "عادي" لو هو مش في مستواه خلال بعض المباريات.

تصريحات ميدو

وقال ميدو في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: كان يجب إخراج محمد صلاح في مباراة موزمبيق الماضية، وكان واضح جدا إنه مش في مستواه طوال اللقاء.

وتابع: مصطفى فتحي كان سيكون بديل رائع لصلاح خلال مباراة موزمبيق، وكان سيصنع الفارق مع المنتخب ويفرق في الجانب الهجومي.

وأضاف: وجهة نظري أن مفيش مشكلة في استبدال صلاح ببعض المباريات، خاصة وأن البديل المتاح ممكن في تلك المواجهات ان يكون أفضل من صلاح.