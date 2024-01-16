نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليو سيسيه عقب الفوز على غامبيا: من الجيد أن تبدأ المنافسة بالفوز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ظهر أليو سيسيه مدرب المنتخب السنغالي خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز بثلاثية نظيفة أمام منتخب غامبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار سيسيه إلى أهمية بداية مسابقة الكان بفوز، كما أشار إلى أهمية التسجيل مبكرًا، مؤكدًا سعادته بأداء اللاعبين.

وقال سيسيه "من المُرضي دائمًا أن تبدأ المنافسة بالفوز على فريق قوي جدًا، كان علينا التحلي بالصبر وقد فعلنا ذلك، الهدف الذي سجلناه مبكرًا جعل مهمتنا أسهل، صحيح أن هناك تعديلات يجب إجراؤها وسنقوم بها.

وأضاف "الآن أنا سعيد جدًا بأداء اللاعبين والفريق بأكمله، لقد كان ديربيًا كان علينا الفوز به اليوم لأننا في مجموعة حيث يوجد عمليًا ثلاث ديربيات للعب".

وأشاد سيسيه بأداء لامين كامارا:" إنه لاعب شاب ويجب تركه بمفرده، أستطيع أن أرى بالفعل عناوين الصحف الخاصة بك مع صورته في المقدمة".

وأضاف:" إنه شاب من المتوقع أن يتقدم. اليوم حان وقته مع إصابة بابي مطر سار ونامباليس ميندي ولكن أيضًا غياب جانا جاي ".

وتابع:" لقد سجل هدفين ولكن بعيدًا عن الأهداف كان المحتوى جيدًا، لدينا انطباع بأنه محنك لأنه أظهر كل الأشياء الجيدة التي كانت تفكر فيه ".

واستمر:" لقد أظهر كل ما قدمه ولكن يجب أن يظل متواضعا. أمامه مسيرته بأكملها، ولكي يكون لاعبًا رائعًا، يجب أن يكون ثابتًا ".

واختتم:" كما يقولون من السهل أن تكون في القمة ولكن الأصعب هو البقاء هناك، أعتقد أن لديه التواضع اللازم لذلك ".

