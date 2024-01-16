منتخب المغرب يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة -

يختتم منتخب المغرب تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة تنزانيا في كأس الأمم الإفريقية.

يسعى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تحقيق الفوز على تنزانيا وحصد الثلاث نقاط لتصدر المجموعة مبكرًا.

وخاض منتخب المغرب مباراة ودية أخيرة أمام منتخب سيراليون حقق منتخب المغرب الفوز فيها قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب المغرب لمواجهة تنزانيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء الغد.

القناة الناقلة لمباراة منتخب المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية

تنقل مباراة منتخب المغرب وتنزانيا ضمن لقاءات الجولة الأولي من منافسات كأس الأمم الإفريقية على قنوات bein sport afcon المالكة لحقوق مباريات كأس الأمم الإفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

