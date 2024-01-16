نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تونس تتعادل سلبيا أمام ناميبيا في الشوط الأول بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
انتهى الشوط الأول من مباراة تونس وناميبيا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا 2024 بساحل العاج، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
- أحداث الشوط الأول
بدأ المنتخب التونسي شوط المباراة الأول أمام ناميبيا بضغط كبير بداية من وسط الملعب واستحواذ كامل على الكرة داخل المستطيل الأخضر، وصولا بالربع ساعة الأولى من المباراة.
وشهدت الدقيقة الخامسة عشر أول تبديل اضطراري لمنتخب تونس بعد إصابة طه ياسين الخنيسي ونزول هيثم الجويني.
وواصل نسور قرطاج الضغط المحاولات على دفاعات ناميبيا دون فرصة محققة على المرمى رغم امتلاك الكرة طوال أحداث الشوط الأول.
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