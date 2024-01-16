نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إريك شيل يعلن تشكيل منتخب مالي في مواجهة منتخب البافانا بكأس الأمم الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي عن تشكيل منتخب مالي في مواجهة منتخب جنوب إفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مالي في مواجهة منتخب البافانا

وجاء تشكيل مالي في مواجهة جنوب إفريقيا كالتالي:

ديارا، تراوري، بوبكر كوياتي، نيكيتاه، بيسوما، ساكو، كوياتي، أليو ديانج، لاساني سينايوكو، كوماري.

موعد مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس الأمم الإفريقية

تقام مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس الأمم الإفريقية

تذاع مباراة جنوب إفريقيا ومالي في كأس الأمم الإفريقية عبر قناة beIN Sports HD

