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أحمد جودة - القاهرة - فشل منتخب تونس في تحقيق بداية ناجحة في مشواره ببطولة كأس أمم إفريقيا، إذ انهزم أمام منتخب ناميبيا بهدفٍ نظيف في اللقاء الذي أقيم على ملعب أمادو جون كوليبالي يوم الثلاثاء. هذه الهزيمة تأتي ضمن فترة صعبة يمر بها المنتخب التونسي في مباريات الانطلاق في البطولة الأفريقية.

نامبيبا تعمق جراح تونس وتواصل " العقدة "

وتظهر مشاكل منتخب تونس في مباريات الافتتاح بكأس أمم إفريقيا خلال الأندية الأربع الأخيرة، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز، حيث خسر في مبارتين وتعادل في مثلهما. يعتبر هذا الأداء الهزيل بداية سيئة لنسور قرطاج في النسخة الخامسة على التوالي من البطولة، ويعكس تراجعًا في أدائه خلال الفترة الأخيرة.

وتعتبر مباراة تونس وناميبيا اللقاء الأول بينهما في تاريخ كأس أمم إفريقيا، كما أنها أول مواجهة رسمية بينهما منذ تصفيات كأس العالم 1998، حيث انتهت بفوز "نسور قرطاج". يتطلع منتخب تونس في هذه النسخة إلى كسر حاجز الانتظار الطويل البالغ 20 عامًا، وتحقيق طموحاته في الوصول إلى المنصات العليا في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، حيث يشارك في النسخة الـ34 لهذه المسابقة القارية في كوت ديفوار.

ويعزز منتخب تونس رقمه القياسي بالمشاركة في أمم إفريقيا للمرة الـ21 في تاريخه والـ16 على التوالي، مما يظهر استمرارية تألقه واستمرار تحقيقه للمشاركة المتواصلة في هذه البطولة القارية.



