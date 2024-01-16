نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب الأوليمبي ينهي استعداداته لمواجهة قطر في معسكر دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى المنتخب الأوليمبي مرانه الأول والوحيد بملعب الاتحاد الإماراتي اليوم استعدادا للقاء قطر غدا فى أول مبارياته الودية الدولية بمدينة دبي التي تقام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ويستكمل بعدها المنتخب الأوليمبي سلسلة من مبارياته الودية مع منتخبات الإمارات والسعودية والعراق في الفترة من 17 إلى 28 يناير الجاري ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد "باريس 2024".

شهد التدريب مراجعة الخطة والطريقة المقرر أن يلعب بها المنتخب من جانب ميكالي المدير الفني للمنتخب ومساعديه تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليوناردو مخطط الأحمال وجواو محلل الاداء، وتابع المران الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة رفقة محمود حرب المدير الإداري.

