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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، موقف النادي من التعاقد مع جوردان هندرسون، لاعب ليفربول السابق وفريق الاتفاق السعودي حاليًا.

يوفنتوس يحسم موقفه من ضم " دينامو دوري روشن "

وفي تصريحاته لشبكة "DAZN"، أشار جيونتولي إلى أن النصف الأول من الموسم كان رائعًا، مشيدًا بالأداء الاستثنائي للفريق ومعبرًا عن شكره للمدرب والجهاز الفني واللاعبين. حيث تحققت 46 نقطة من 19 مباراة، وهو إنجاز لم يكن متوقعًا في البداية.

وبخصوص سوق الانتقالات الشتوية، أكد جيونتولي أن يوفنتوس مهتم بالتفاصيل ويأمل في إتمام صفقة تياجو ديالو في الأيام القليلة المقبلة. وأشار إلى أنه عندما ينضم اللاعب إلى يوفنتوس، سيتحدث عنه بشكل أكبر.

سئل جيونتولي عن إمكانية التعاقد مع لاعب وسط آخر مثل هندرسون أو رحيل مويس كين، فأكد أنهم قرروا إغلاق سوق الانتقالات في الوقت الحالي، مؤكدًا على ثقتهم في اللاعبين الحاليين الذين قدموا أداءًا غير عادي.

وختم جيونتولي بالتأكيد على رغبة يوفنتوس في مواصلة الانتصارات للابتعاد عن المركز الخامس، مشيرًا إلى أن هذا هو هدفهم والاتجاه الذي يسعون لتحقيقه في المرحلة القادمة.