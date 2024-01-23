نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مصيري من فيتوريا بشأن استمراره مع المنتخب بعد أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استطاع منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من التأهل إلى الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية عقب احتلال المركز الثاني في مجموعته برصيد 3 نقاط.

وتعادل المنتخب الوطني أمام منتخب الرأس الأخضر أمس الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وتأهل إلى الدور الستة عشر من عمر البطولة.

وكتب الإعلامي إسلام صادق عبر حسابه الرسمي على الفيس بوك أن روي فيتوريا يفكر في الرحيل عن منتخب مصر بعد إنتهاء مشوار الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وتابع إسلام صادق أنه بغض النظر عن نتائج المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية فإن روي فيتوريا سوف يرحل عن منتخب مصر.

ويلتقي المنتخب الوطني مع وصيف المجموعة السادسة يوم الأحد المقبل في الدور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، والتي تضم المغرب والكونغو الديمقراطية وتنزانيا وزامبيا.

