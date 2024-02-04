نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق وجماهير الكرة العالمية حول العالم، المواجهة المنتظرة التي ستجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

يلتقى الفريق الملكي مع الروخي بلانكوس، مساء، غدًا، الأحد، الموافق 4 فبراير 2024، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا الإسباني، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو

حراسة المرمى: لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال – لوكاس فاسكيز – ناتشو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: فالفيردي – مودريتش – بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس – خوسيلو – رودريجو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الفريق الملكي

حراسة المرمي: أوبلاك.

خط الدفاع: فيتسيل - رينالدو - هيرموسو.

خط الوسط: لورينتي - ريكيلمي، فيرمين - ساؤول - باريوس.

خط الهجوم: كوريا - ممفيس ديباي.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 57 نقطة، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 47 نقطة.