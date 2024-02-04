نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد نظيره وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد 4 فبراير 2024 على ملعب "أولد ترافورد"، وذلك في إطار الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 35 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة تسع مباريات، فيما يحتل وست هام المركز السادس برصيد 36 نقطة، بعد الفوز في عشر مباريات والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد عصر اليوم الأحد، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.