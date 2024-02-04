الرياضة

أبو شعيشع يكشف كواليس انتقال موسى فيراوي للبنك الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أبو شعيشع، وكيل اللاعب الفلسطيني موسى فيراوي، كواليس انتقال الأخير لفريق البنك الأهلي في شهر يناير الماضي.

فيراوي ينتقل للبنك الأهلي

ووقع فيراوي ظهير أيمن منتخب فلسطين عقود انتقاله للبنك الأهلي لمدة موسمين ونصف الموسم في صفقة انتقال حر.

وقال أبو شعيشع إنه رشح اللاعب للانضمام للبنك الأهلي عن طريق التواصل مع طارق مصطفى المدير الفني الذي تابع اللاعب في عدة مباريات مع فريقه.

وأكد أن فيراوي تلقى عرضًا في بداية الموسم للرحيل للمصري البورسعيدي ولكن المفاوضات لم تكتمل.
وأشار إلى أن اللاعب صاحب الـ25 عامًا يملك طموحات كيبرة في الدوري المصري موضحًا أنه استفسر عن بعض الأمور الخاصة بالدوري المصري قبل إتمام انتقاله من مواطنه محمود وادي مهاجم المقاولون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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