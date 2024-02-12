انت الأن تتابع خبر صاعقة رعدية تنهي حياة لاعب كرة قدم خلال مباراة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت ملاعب كرة القدم الإندونيسية، واقعة مؤسفة، راح ضحيتها لاعب يدعى سبتيان من سوبانج بعد تعرضه لصاعقة رعدية خلال مباراة ودية، أقيمت أمس السبت.



وبحسب وسائل إعلام محلية، أقيم اللقاء وسط حالة من الطقس السيء، والذي شهد تقلبات مفاجأة من حار إلى غائم وصاحبها سلسلة من موجات البرق والرعد.



وأظهر مقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إصابة اللاعب بصعقة رعدية خلال لقاء فريقه "FBI سوبانغ" وفريق "FLO FC" على ملعب سيليوانجي باندونغ.



وبحسب اللقطات المنتشرة، فإن فريق الضحية كانوا يتناقلون الكرة فيما بينهم قبل تمريرها إلى سبتيان، والذي لم تمر ثوان على استلامه الكرة حتى تعرض لصاعقة رعدية قوية سقط على إثرها على أرضية الملعب وتوفي في الحال.



وعلى الفور، هرع اللاعبون باتجاه الضحية في محاولة لإسعافه، إلا أنهم قد وجدوه لفظ أنفاسه الأخيرة.



وقالت المستشفى التي نقل إليها الضحية، أن اللاعب أصيب بحروق خطيرة من جراء الصاعقة الرعدية لدرجة ذوبان أجزاء عديدة من جلده.



من جانبه، قدم الاتحاد الأندونيسي لكرة القدم التعازي لذوي اللاعب ولفريقه، ودعى الأندية الإندونيسية بجميع مسابقاته المحلية بالالتزام بدقيقة حداد على روحه قبل بداية مباريات هذا الأسبوع .