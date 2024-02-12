الاتحاد الأردني يكشف موقف عموتة من تدريب النشامى

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رياض - احمد صلاح - كشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، عن موقف استمرار المغربي الحسين عموتة مدرب منتخب النشامى بعد خسارة لقب كأس آسيا 2023.



وفقد منتخب الأردن فرصة التتويج بلقب كأس آسيا 2023 لصالح نظيره المنتخب القطري، إثر خسارته المباراة النهائية 1-3.



وقال مروان جمعة نائب رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم في تصريحات تليفزيونية: "لدينا عقد واضح مع الحسين عموتة، وبإذن الله سنستمر سويا، في استكمال المشوار رفقة النشامى".



وتابع: "نحن نعمل كمنظومة متكاملة، وعموتة لعب دورا واضحا وكبيرا ولديه تأثير على اللاعبين، لكن نحن كما أننا نمتلك مواهب عظيمة في منتخب الأردن وجميعهم قدموا أداء كبيرا".



وواصل: "فريقنا متكامل ويلعب كرة القدم حديثة، ونحن سنبني على هذا الإنجاز، يجب ألا نقف عند هذا الحد، وهذه مسؤوليتنا كاتحاد".



وختم تصريحاته: "كسبنا احترام الجميع، ولدينا القدرة على المنافسة في جميع البطولات، وهذا المنتخب يستحق الدعم لأنه أسعد الشعب الأردني".



وتولى عموتة تدريب منتخب الأردن في 27 يونيو 2023، وقاد "النشامى" لتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس آسيا التي اختتمت في قطر، بوصولهم لأول نهائي قاري في تاريخهم.