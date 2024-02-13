نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق مثير من نجم الزمالك بشأن تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق، أن قرار تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار صائب من جانب اتحاد الكرة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين حسام حسن مدربا للمنتخب خلفا لروي فيتوريا بعد الخروج المخيب من دور الثمن نهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار.

تصريحات خالد الغندور

وقال خالد الغندور نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: تعيين حسام حسن في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني قرار تأخر كثيرًا ومن وجهة نظري أنه هو الخيار الأفضل في المرحلة المقبلة بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.

وتابع الغندور: حسام حسن حالة خاصة في الوسط الكروي وهو الأنسب لتدريب المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

يذكر أن سيكون هناك مؤتمر صحفي لتقديم حسام حسن مدربا للمنتخب، يوم غدا الأربعاء.