لوكاكو يسجل ويقود روما لتعادل ثمين أمام فاينورد في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما إيجابيًا أمام نظيره فاينورد بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب "دي كويب"، ضمن منافسات الأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي.

أحداث مباراة روما ضد فيينورد في الدوري الأوروبي

سدد إدواردو بوف لاعب روما في الدقيقة 8 تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالدفاع وتحولت إلى ركلة ركنية لصالح الذئاب.

وأرسل باولو ديبالا لاعب روما في الدقيقة 17 عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها روميلو لوكاكو برأسية، ولكن تصدى لها حارس مرمى فيينورد.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في الدقيقة 40، بعد تسديدة قوية من لياندرو باريديس من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن إيجور بايساو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح فيينورد في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 1+45، بعد تمريرة حاسمة من كويليندشي هارتمان.

ونجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدف التعادل لصالح الفريق روما في الدقيقة 67، بعد عرضية من ليوناردو سبينازولا من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها لوكاكو برأسية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وحدث سجال على الكرة بين أقدام لاعبي الفريقين في الوقت المتبقي من عمر اللقاء ولكن دون تشكيل أي خطورة حقيقية على المرميين لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

